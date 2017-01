Γυμνόστηθη ακτιβίστρια άρπαξε από τα γεννητικά όργανα κέρινο ομοίωμα του Τραμπ [εικόνες&βίντεο]

Στόχος μίας γυμνόστηθης ακτιβίστριας έγιναν τα… γεννητικά όργανα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά σε κέρινο ομοίωμα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Η αλήθεια είναι πως και ο ίδιος ο Τραμπ… έβαλε το χεράκι του, για να μην έχουν οι εκπρόσωποι του «ασθενούς φύλου» και την καλύτερη των απόψεων για τον ίδιο. Και όταν λέμε «έβαλε το χεράκι του», το εννοούμε… κυριολεκτικά, καθώς, όπως αποκάλυψε τον Οκτώβριο του 2016 η εφημερίδα Washington Post, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ έλεγε το 2005 σε μια ιδιωτική του συζήτηση περί όμορφων γυναικών και πώς τις προσε΄γγίζει: «Απλά αρχίζω να τις φιλάω… Και όταν είσαι σταρ, σε αφήνουν να το κάνεις. Τις πιάνεις από το μ… Μπορείς να κάνεις ό,τι θες». Η ακριβής, χαρακτηριστική του φράση στα αγγλικά, ήταν «grab them by the pussy».

Η ακτιβίστρια των Femen, λοιπόν, «πιάστηκε» από αυτήν ακριβώς την φράση του Τραμπ και έκανε ακριβώς το ίδιο, πιάνοντας από τα… γεννητικά όργανα όχι τον ίδιο τον νέο ένοικο του Λευκού Οίκου, αλλά ένα κέρινο ομοίωμά του, που παρουσιάστηκε σήμερα στο σχετικό θεματικό μουσείο της Μαδρίτης.

Η νεαρή ακτιβίστρια εμφανίστηκε με ένα κόκκινο παντελόνι, ενώ από την μέση και πάνω ήταν γυμνή. Στο στήθος της είχε γράψει την φράση «grab back», ενώ στην πλάτη της ήταν γραμμένη η «απάντηση» στον Τραμπ: «Grab patriarchy by the balls» -ήτοι, «πιάσε την πατριαρχία από τα @@@@@»!

Όλα αυτά, καθώς έπιανε τον… κέρινο Τραμπ στα… απόκρυφα σημεία του, ενώ ένας υπάλληλος του μουσείου προσπαθούσε να την απομακρύνει!