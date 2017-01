Ο απίστευτος Τραμπ μπέρδεψε την κόρη του με Βρετανίδα δημοτική σύμβουλο

Διάσημη για.. λίγες ώρες έγινε μία δημοτική σύμβουλος από την Μεγάλη Βρετανία μετά το λάθος του Ντόναλντ Τραμπ να την κάνει mension στο Twitter μπερδεύοντας την με την κόρη του, Ιβάνκα!

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έκανε retweet ένα σχόλιο που του έστειλε κάποιος Λώρενς Γκούντσταϊν, χρήστης του Τwitter απ’ τη Μασαχουσέτη, ο οποίος περιέγραψε την κόρη του μεγιστάνα Ιβάνκα ως «γυναίκα με αληθινό χαρακτήρα και φινέτσα».

Αλλά ο Γκούντσταϊν είχε γράψει κατά λάθος @Ivanka κι όχι @IvankaTrump κι έτσι το retweet του Τραμπ με τα 20 εκατομμύρια ακόλουθους στο Τwitter είχε ως αποδέκτη την Ιβάνκα Μάτζιτς απ’ το Μπράιτον, που έχει μόνον 2.800 ακόλουθους.

«Η Ιβάνκα Μάτζιτς απ’ το Μπράιτον της Αγγλίας είναι θαυμάσια γυναίκα, έχετε δίκιο», απάντησε ο συγγραφέας Μαρκ Πύγκας στον Τραμπ και τον Γκούντσταϊν.«Αλλά η ζωή της έχει γίνει κόλαση. Προσπαθεί να κοιμηθεί και το τηλέφωνό της κουδουνίζει ασταμάτητα»…

"@drgoodspine: @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017