Μακελειό στο Μεξικό – Αγνωστος μπήκε σε κλαμπ και σκότωσε πέντε ανθρώπους [βίντεο]

Τραγωδία στο Μεξικό όταν ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ μέσα από παράθυρο του κλαμπ Blue Parrot στην Playa Del Carmen του Μεξικό, σκοτώνοντας πέντε θαμώνες.

Το κλαμπ φιλοξενούσε πάρτι για το κλείσιμο του φεστιβάλ BPM, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 150 από τους διασημότερους DJ του κόσμου. Ελάχιστα λεπτά μετά την επίθεση, o Jackmaster, γνωστός DJ από τη Σκωτία, ανήρτησε μια προειδοποίηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Αναλυτικά έγραψε:

Κάποιος μπήκε στο κλαμπ στην Playa Del Carmen και άνοιξε πυρ. 4-5 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Μείνετε στο ξενοδοχείο σας αν είστε στο BPM.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you’re here at BPM

— JACKMASTER (@jackmaster) 16 Ιανουαρίου 2017