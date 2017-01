Εικόνες από την πτώση αεροσκάφους σε χωριό στο Κιργιστάν – Στους 32 οι νεκροί

Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευμάτων Boeing 747, κοντά στο αεροδρόμιο Μανάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος κατέπεσε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πάνω σε 15 σπίτια σε μια περιοχή περίπου 25χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας του Κιργιστάν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και 6 παιδιά.

Το Interfax που επικαλείται το υπουργείο Μεταφορών του Κιργιστάν μεταδίδει ότι η συντριβή σημειώθηκε σε απόσταση 1,5-2 χιλιομέτρων από τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου του Μανάς.

Το υπουργείο Μεταφορών του Κιργιστάν, υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος είχε πενταμελές πλήρωμα, ήταν Boeing 747-400 και ανήκε στην τουρκική αεροπορική εταιρία, Turkish Airlines.

Ωστόσο, η Turkish Airlines δήλωσε ότι ανήκε σε μία άλλη τουρκική αεροπορική εταιρία, την ACT Airlines.

Our condolences to the families of those who have lost their lives in the tragic incident involving an ACT Airlines aircraft in Kyrgyzstan.

— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) January 16, 2017