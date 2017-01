Ο Τραμπ ευχαριστεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες Ford και Fiat για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ...

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις αυτοκινητοβιομηχανίες Fiat και Ford έστειλε, μέσω του λογαριασμού του στο twitter ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αλλαγή του σχεδιασμού τους και την απόφαση να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε μονάδες παραγωγής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ρητορική του επιχειρηματία και εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο, βασίστηκε στο μότο «επενδύσεις στην Αμερική» και «ελάτε να κάνουμε ξανά την Αμερική μεγάλη». Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός, που θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα και όπως όλα δείχνουν, είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, παρ’ ότι οι αντιδράσεις σε όλον τον κόσμο είναι μεγάλες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει ενισχυμένος από την πρώτη του «δοκιμασία», καθώς, σχεδόν 10 ημέρες πριν αναλάβει την προεδρία και επισήμως, κατάφερε να πετύχει την αναστροφή δύο μεγάλων παραγωγικών επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα «έχανε» η Αμερική και θα «κέρδιζαν» άλλες χώρες, όπως το Μεξικό.

Μπορεί η τακτική του Ρεπουμπλικανού προέδρου να χαρακτηρίζεται «αμφιλεγόμενη» και από πολλούς «επικίνδυνη», ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση, δικαιώθηκε. Ο Τραμπ είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους επικεφαλής των εταιρειών και, μάλιστα, στην περίπτωση της Ford, έφτασε στο σημείο να απειλήσει ανοιχτά με κυρώσεις, όπως η αύξηση των δασμών για όσα αυτοκίνητα παράγει στο εκτός συνόρων και «εισάγει» στις ΗΠΑ.

Όλα τα παραπάνω, όπως φαίνεται, αποτελούν ήδη «παρελθόν», καθώς τόσο η Ford όσο και η Fiat, αποφάσισαν να ενισχύσουν τις μονάδες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, επενδύοντας πάνω από ένα δισ. δολάρια στο Μίσιγκαν και το Οχάιο, διασώζoντας παράλληλα και δημιουργώντας πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας.

Τα μηνύματα «δικαίωσης» και το μεγάλο ευχαριστώ του Τραμπ στις δύο μεγάλες πολυεθνικές αυτοκινητοβιομηχανίες…

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Ιανουαρίου 2017