Γιατί οι αστροναύτες προετοιμάζονται για τις πτήσεις τους στα «έγκατα» της γης; [εικόνες και βίντεο]

Σε ένα από τα πλέον απίθανα μέρη που θα μπορούσαν να προετοιμαστούν εκπαιδεύονται για να κατακτήσουν το διάστημα οι αστροναύτες της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας διαστήματος.

Οι διαστημάνθρωποι εκπαιδεύονται στα έγκατα της Γης για να… προετοιμαστούν σε συνθήκες που θα συναντήσουν στο διάστημα.



Το πρόγραμμα C.A.V.E.S. (σπηλιές) έχει εκπονήσει το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο και πραγματοποιείται στην Σαρδηνία της Ιταλίας. Έχει πάρει τα αρχικά του από τις λέξεις COOPERATIVE ADVENTURE FOR VALUING AND EXERCISING HUMAN BEHAVIOR AND PERFORMANCE SKILLS.



Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Ρώσοι, Ιάπωνες και Κινέζοι αστροναύτες εκπαιδεύονται δίπλα σε έμπειρους αστροναύτες και για 15 μέρες που διαρκεί το πρόγραμμα ζουν στα βάθη των σπηλιών, χωρίς να βλέπουν το φως του Ηλίου. Αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος να μιμηθεί τις δυσκολίες στο διάστημα, αναφορικά με την έλλειψη φωτός αλλά και να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας δίνοντας βαρύτητα στην άμεση λήψη αποφάσεων για την επίλυση προβλημάτων.