Τραγωδία στην Φλόριντα: Ένας νεκρός και 9 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στο διεθνές αεροδρόμιο [εικόνες]

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν από ένοπλο άνδρα ο οποίος εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του διεθνούς αεροδρομίου Fort Lauderdale-Hollywood, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών και άρχισε να πυροβολεία αδιακρίτως.

Η πρώτη αναφορά της αστυνομίας έκανε λόγο για έναν ένοπλο και πέντε θύματα. Λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός και εννέα τραυματίες.

Ο Ari Fleischer, πρώην γραμματέας Τύπου στον Λευκό Οίκο, ανέφερε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο ενώ την ίδια ώρα κάνει λόγο για 5 θύματα και έναν δράστη.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx

— Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) 6 Ιανουαρίου 2017