Εκτακτο: Πυροβολισμοί και πανικός στο διεθνές αεροδρόμιο της Φλόριντα – Αναφορές για θύματα

Πυροβολισμοί στο διεθνές αεροδρόμιο της Φλόριντα.

Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά της αστυνομίας, υπάρχει ένας ένοπλος και πέντε θύματα, ενώ αναμένεται η επίσημη εξακρίβωση της κατάστασης. Πληροφορίες του δικτύου Sky News θέλουν τον δράστη να έχει πέσει νεκρός και εννέα άτομα να έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RT, αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood στη Φλόριντα.

Ο Ari Fleischer, πρώην γραμματέας Τύπου στον Λευκό Οίκο, ανέφερε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο ενώ την ίδια ώρα κάνει λόγο για 5 θύματα και έναν δράστη.

I’m at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.

The police said there is one shooter and five victims.

All seems calm now but the police aren’t letting anyone out of the airport – at least not the area where I am.

— Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 Ιανουαρίου 2017