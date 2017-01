Το Wikileaks «επικήρυξε» με 20.000 δολάρια υπαλλήλους της κυβέρνησης Ομπάμα

Αμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία επιτρέψει τη σύλληψη ή καταδείξει οποιονδήποτε υπάλληλο της κυβέρνησης Ομπάμα ο οποίος κατέστρεψε σημαντικούς φακέλους προσφέρει ο ιστότοπος WikiLeaks με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανακοίνωση προς τους διαχειριστές ηλεκτρονικών δεδομένων: μην αφήσετε τον Λευκό Οίκο να καταστρέψει εκ νέου την ιστορία των ΗΠΑ! Κάντε αντιγραφή (των εγγράφων) τώρα και στείλτε τα στον WikiLeaks όποτε θέλετε!» συμπλήρωσε την ανακοίνωση ο ιστότοπος.

System admins: Don’t let the White House destroy US history again! Copy now, then send to WikiLeaks at your leisure https://t.co/T4EtSSOKuy

— WikiLeaks (@wikileaks) 4 Ιανουαρίου 2017