Τις προσωπικές του ευχές σε φίλους και κυρίως εχθρούς έστειλε μέσω Twitter για τη νέα χρονιά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ευτυχισμένο το Νέο Έτος σε όλους, συμπεριλαμβανομένων πολλών εχθρών μου και όλους όσους μου ηττήθηκαν τόσο άσχημα και απλά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αγάπη!» έγραψε με νόημα και σε πνεύμα συμπόνοιας και αγάπης λόγω των ημερών ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don’t know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2016