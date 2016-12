Ειρωνεία Μεντβέντεφ: Είναι λυπηρό να τελειώνει έτσι η θητεία του Ομπάμα «RIP»

Για «λυπηρό» γεγονός στο τέλος της θητείας του κάνει λόγο ο Ρώσος πρωθυπουργός, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας στα social media την πολιτική που επέλεξε να ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, λίγες ημέρες πριν παραδώσει την ηγεσία στον εκλεγμένο Ρεπουμπλικανό, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μεντβέντεφ έγραψε στο twitter πως «είναι λυπηρό η θητεία του Ομπάμα, ο οποίος ξεκίνησε την αποκατάσταση των δεσμών μας, να ολοκληρώνεται με μία αντιρωσική αγωνία». Με αυτόν τον τρόπο αντέδρασε ο Ρώσος πρωθυπουργός στην απόφαση της αμερικανικής ηγεσίας να απελάσει 35 Ρώσους διπλωμάτες με την κατηγορία της κατασκοπίας και της εμπλοκής σε υπόθεση κυβερνοεπίθεσης, με σκοπό τον επηρεασμό των εκλογών υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αμερικανο-ρωσικές σχέσεις δοκιμάζονται σημαντικά τους τελευταίους μήνες, παρ’ ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Τζον Κέρι και Σεργκέι Λαβρόφ, κατέβαλαν προσπάθεια να γεφυρωθούν πολλές από τις διαφορές και να υπάρξει σύμπλευση, κυρίως στο θέμα της επίλυσης της συριακής κρίσης.

It is regrettable that the Obama administration, which started out by restoring our ties, is ending its term in an anti-Russia agony. RIP

