Επίθεση Tραμπ στον ΟΗΕ για το ψήφισμα κατά του του επικοισμού

Επίθεση στον ΟΗΕ εξαπέλυσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αφορμή στάθηκε το ψήφισμα κατά του εποικισμού, που προκάλεσε τη δυσφορία του Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία. Σε αντίθεση με την διοίκηση Ομπάμα, ο Τραμπ είχε προσπαθήσει εμμέσως να αποτρέψει το ψήφισμα.

«Ο ΟΗΕ έχει φοβερές προοπτικές, αλλά αυτήν την στιγμή είναι μόνο ένα κλαμπ συζήτησης και καλοπέρασης. Πολύ λυπηρό!», έγραψε στο Twitter.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Δεκεμβρίου 2016