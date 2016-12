Τα «Τελευταία Χριστούγεννα» του Τζόρτζ Μάικλ

Μόλις έξι μέρες πριν το φινάλε αυτής της ταραχώδους χρονιάς, το 2016 φαίνεται δεν είπε την τελευταία του λέξη και πήρε μαζί του για πάντα έναν ακόμη μεγάλο σταρ της μουσικής. Μετά τον Ντέιβιντ Μπόουι, τον Πρινς και τον Λέοναρντ Κοέν, η παγκόσμια μουσική κοινότητα θρηνεί ένα ακόμα εξαίρετο μέλος της, καθώς ο Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι των Χριστουγέννων σε ηλικία 53 ετών. Ο άνθρωπος που έγραψε ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν τα Χριστούγεννα όλων μας, το «Last Christmas», έμελλε να αποχαιρετήσει τα εγκόσμια ανήμερα αυτής της μεγάλης μέρας.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα από τον μάνατζέρ του, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο αγαπημένος ποπ σταρ πέθανε γαλήνια στο σπίτι του από ανακοπή καρδιάς. «Εχω σοκαριστεί βαθύτατα. Εχασα έναν αγαπημένο φίλο, μια ευγενική και γενναιόδωρη ψυχή και έναν υπέροχο καλλιτέχνη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους θαυμαστές του», έγραψε συντετριμμένος στο Instagram ένας από τους πιο πιστούς φίλους του και συνεργάτης του, ο Ελτον Τζον. «Συντετριμμένος» από την απώλεια του φίλου του «Yog» δήλωσε και το έτερον ήμισυ των Wham!, Αντριου Ρίτζλεϊ. «Εγώ, οι αγαπημένοι του, οι φίλοι του, ο κόσμος της μουσικής, ο κόσμος γενικότερα. Αγαπημένος για πάντα», πρόσθεσε ο Βρετανός μουσικός. Ηδη από χθες το πρωί θαυμαστές και φίλοι συρρέουν στο σπίτι του στο βόρειο Λονδίνο για να αφήσουν λουλούδια και μηνύματα αγάπης στον πρόωρα χαμένο τραγουδιστή.

Ο Τζορτζ Μάικλ προγραμμάτιζε την επιστροφή του στη δισκογραφία, καθώς μέσα στο επόμενο έτος θα κυκλοφορούσε νέος δίσκος του και είχε ήδη γράψει κάποια καινούργια τραγούδια.

Αν και η καλλιτεχνική του δραστηριότητα ήταν περιορισμένη, καθώς μέσα σε ένα διάστημα τριάντα ετών κυκλοφόρησε μόλις τέσσερα στούντιο άλμπουμ, ο Τζορτζ Μάικλ είχε καταφέρει να πουλήσει περισσότερα από 100.000.000 αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και να γράψει μερικά από τα καλύτερα ποπ-σόουλ τραγούδια όπως τα «Careless Whisper», «Faith», «Freedom ’90», «Jesus To A Child», «Outside» κ.ά. Δεν ήταν λίγα όμως και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια. Το 2011 εισήχθη σε νοσοκομείο της Βιέννης με βαριά πνευμονία που τον άφησε σε κώμα, ενώ δύο χρόνια αργότερα υπέστη σοβαρό κτύπημα στο κεφάλι όταν έπεσε από αυτοκίνητο σε κίνηση στο Λονδίνο. Γνωστή ήταν και η εξάρτησή του από ναρκωτικές ουσίες, καθώς πολλές ήταν επίσης οι φορές που γινόταν είδηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις συλλήψεις από τις αστυνομικές αρχές για κατοχή ουσιών. Τουλάχιστον δύο φορές στη ζωή του αντιμετώπισε έντονα καταθλιπτικά συμπτώματα, τόσο με τον θάνατο της μητέρας του όσο και με τον θάνατο του συντρόφου του, Ανσέλμο Φελίπα, στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο Τζορτζ Μάικλ γεννήθηκε στο βόρειο Λονδίνο στις 25 Ιουνίου 1963 και το όνομά του ήταν Γιώργος – Κυριάκος Παναγιώτου. Ο πατέρας του, Κυριάκος Παναγιώτου, ήταν Ελληνοκύπριος που είχε μεταναστεύσει στη βρετανική πρωτεύουσα στη δεκαετία του ’50 και διατηρούσε εστιατόριο. Η μητέρα του Λέσλι Ανγκολντ ήταν χορεύτρια και άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 60 ετών, το 1997. Στα εφηβικά του χρόνια η οικογένειά του μετακόμισε στο Ράντλετ του Χέρντφορντσιρ κι εκεί γνώρισε τον συμμαθητή του Αντριου Ρίτζλεϊ με τον οποίο μοιράζονταν το πάθος τους για τη μουσική. Αφού έφτιαξαν το συγκρότημα The Executive, προχώρησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ως ντουέτο φτιάχνοντας το 1981 τους Wham!

Η επιτυχία ήταν ακαριαία, καθώς δυο χρόνια αργότερα, το ντεμπούτο τους άλμπουμ, «Fantastic» έφτασε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών στην Αγγλία, ενώ σινγκλ σαν τα «Young Guns», «Club Tropicana», «Wham Rap!» ανέβηκαν στο top-10. Το δεύτερο άλμπουμ τους «Make it Big» έπιασε κορυφή στις ΗΠΑ και οι Wham! πλέον ήταν παγκόσμιο φαινόμενο με τεράστιες επιτυχίες σαν τα «Wake Me Up Before You Go-Go», «Freedom», «Everything She Wants» κ.ά. Τον Απρίλιο του 1985 οι Wham! έγιναν το πρώτο δυτικό μουσικό σχήμα που έπαιζε στην Κίνα αλλά ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 1986, αποφάσισαν να διαλυθούν κυκλοφορώντας το αποχαιρετιστήριο σινγκλ «The Edge of Heaven» που και αυτό έφτασε στην κορυφή του top-10 στην Αγγλία.

Mετά την επιτυχία των δικών του τραγουδιών, «Careless Whisper», που το είχε γράψει στα 17 του χρόνια και «A Different Corner», είχε φτάσει η ώρα για τη σόλο καριέρα του η οποία ξεκίνησε επίσημα στις αρχές του 1987 με το ντουέτο του με την Αρίθα Φράνκλιν, «I Knew You Were Waiting». Το τραγούδι χτύπησε κορυφή σε Αγγλία και ΗΠΑ και χάρισε το πρώτο βραβείο Γκράμι στον Βρετανό καλλιτέχνη. Το άλμπουμ «Faith» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1987 ήταν η πρώτη μεγάλη σόλο δουλειά του. Μέχρι σήμερα το «Faith» έχει πουλήσει περισσότερα από 25.000.000 αντίτυπα και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποπ δίσκους της δεκαετίας του ’80.

Περιλαμβάνει τεράστιες επιτυχίες όπως το ομώνυμο και τα «I Want Your Sex», «Father Figure», «One More Try», «Monkey» κ.ά. Εμεινε επί 51 εβδομάδες στο top-10 των ΗΠΑ, με τις δώδεκα από αυτές στο Νο 1. Η παγκόσμια περιοδεία που ακολούθησε ήταν η δεύτερη πιο πετυχημένη εισπρακτικά το 1988, ενώ ο δίσκος απέσπασε το Γκράμι καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς το 1989.

Για τον ίδιο όμως προσωπικά η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί γύρω του δεν ήταν ρόδινη. Ηθελε πλέον να πετάξει από πάνω του την εικόνα του εφηβικού ινδάλματος, ενώ οι συνεχείς υποχρεώσεις του τον είχαν αποξενώσει από φίλους και συγγενείς και ο ίδιος ένιωθε συχνά μόνος.

Ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος «Listen Without Prejudice Vol. 1» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1990 και σηματοδότησε αλλαγές στο προφίλ του τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά. Πριν ο δίσκος φτάσει στις προθήκες, ο Τζορτζ Μάικλ είχε ήδη προειδοποιήσει την εταιρία του ότι δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει το ίδιο ογκώδες promotion tour όπως την προηγούμενη φορά. Οι διαφωνίες τους λύθηκαν στα δικαστήρια όπου ο Τζορτζ Μάικλ κέρδισε τη λύση του συμβολαίου του αλλά με βαρύ χρηματικό αντίτιμο.

Εξι χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ του «Older» και πλέον ο Τζορτζ Μάικλ απείχε έτη φωτός από το 20χρονο ποπ ίνδαλμα της δεκαετίας του ’80. Πέρα από την αλλαγή της εικόνας του, τα ίδια τα τραγούδια του (Jesus To A Child, Fastlove, Star People) μαρτυρούσαν τα σημαντικά βήματα εξέλιξης που ο Βρετανός καλλιτέχνης είχε κάνει.

Παράλληλα, μέσω της σύλληψής του σε δημόσιες τουαλέτες του Μπέβερλι Χιλς τον Απρίλιο του 1998, έγινε ευρύτερα γνωστή η σεξουαλική του ταυτότητα. Ο ίδιος δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί στο βίντεο κλιπ του «Outside» στο οποίο περιέγραψε με τον δικό του τρόπο το γεγονός της σύλληψής του. Παρόμοιο περιστατικό έγινε το 2006 στο Λονδίνο, με τον Τζορτζ Μάικλ να παραδέχεται ότι συνήθιζε να επιδιώκει το ανώνυμο σεξ.

Τον Μάρτιο του 2004 ο Τζορτζ Μάικλ κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Patience» το οποίο πούλησε μέσα σε μία εβδομάδα περισσότερα από 275.000 αντίτυπα στην Αγγλία. Δυο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε η συλλογή «Twenty Five» με το οποίο ο καλλιτέχνης γιόρτασε τα 25 χρόνια του στη μουσική. Η περιοδεία που ακολούθησε τον έφερε τον Ιούλιο του 2007 στο ΟΑΚΑ της Αθήνας για μια σπουδαία ζωντανή εμφάνιση όπου ο Τζορζ Μάικλ ανέβηκε στη σκηνή τυλιγμένος με μια τεράστια ελληνική σημαία.

Τον Μάρτιο του 2014 κυκλοφόρησε ο τελευταίος του δίσκος με τίτλο «Symphonica» στον οποίο ο Τζορτζ Μάικλ τραγούδησε δικές του συνθέσεις και διασκευές συνοδεία Συμφωνικής Ορχήστρας.

Τον φετινό Σεπτέμβριο είχε γίνει γνωστό ότι τον προσεχή Μάρτιο θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ που θα αφορά στη δημιουργία του άλμπουμ του «Listen Without Prejudice Vol. 1». Συμμετέχουν γνωστοί συνεργάτες και φίλοι του όπως οι Στίβι Γουόντερ, Λίαμ Γκάλαχερ, Ελτον Τζον, Τόνι Μπένετ, Ναόμι Κάμπελ, Κρίστι Τέρλινγκτον, Σίντι Κρόφορντ, Λίντα Εβαντζελίστα κ.ά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κάνουν μεγάλη εντύπωση τώρα οι αποκαλύψεις ότι ο Τζορτζ Μάικλ έκανε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο τόσο για φορείς όσο και για άγνωστους ιδιώτες που είχαν ανάγκη, μοιράζοντας διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Πάντα το έκανε κρυφά και αποφεύγοντας τη δημοσιότητα για αυτές τις πράξεις του.

Είπαν

Πολ Μακάρτνεϊ

Η γλυκιά του μουσική θα ζει για πολύ καιρό μετά τον ξαφνικό θάνατό του. Το σπουδαίο ταλέντο του πάντα μας φώτιζε όταν συνεργαστήκαμε και ο αυτοσαρκασμός του έκανε την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη.

Μαντόνα

Στο καλό, φίλε μου! Ακόμα ένας σπουδαίος καλλιτέχνης μας αφήνει. Μπορεί το 2016 να πάει να γαμ… τώρα;

Ρόμπι Ουίλιαμς

Ω Θεέ μου, όχι… Σ’ αγαπώ, Τζορτζ… Αναπαύσου εν ειρήνη.

Μπόι Τζορτζ

Είχε πολύ όμορφη φωνή και η μουσική του θα ζει για πάντα ως απόδειξη του ταλέντου του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε. Ελπίζω ο Βούδας να τον έχει πάρει στην αγκαλιά του.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου