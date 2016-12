Το διάσημο «Τάγμα που τραγουδάει» επέβαινε στο μοιραίο Τουπόλεφ [βίντεο]

Με τραγικό τρόπο ξημέρωσε η μέρα των Χριστουγέννων για πάνω από 60 μέλη μέλη της χορωδίας Αλεξάντροφ του ρωσικού στρατού, τα οποία επέβαιναν στη μοιραία πτήση του Τουπόλεφ που συνετρίβη στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, η διάσημη χορωδία ταξίδευε με προορισμό μια ρωσική αεροπορική βάση στη Συρία, με σκοπό να συμμετέχει σε χριστουγεννιάτικη συναυλία.

Οι πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες από την αεροπορική τραγωδία η οποία «χτύπησε» τη Ρωσία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή (μετά την πρόσφατη δολοφονία και του Πρέσβη της στην Άγκυρα) είναι ελάχιστες, ωστόσο στην καρδιά του ρωσικού λαού υπάρχει ακόμα η ελπίδα να έχουν επιβιώσει με θαυματουργό τρόπο τα μέλη του πολυαγαπημένου τους «τάγματος που τραγουδάει».

Η χορωδία Αλεξάντροφ είναι η επίσημη χορωδία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων η οποία ιδρύθηκε τη σοβιετική εποχή. Αποτελεί μέρος του ομώνυμου σχήματος, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον μια μπάντα και ένα συγκρότημα χορευτών.

Το «τάγμα που τραγουδάει», όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, προσφέρει εδώ και δεκαετίες ψυχαγωγία σε στρατιωτικούς αλλά και άλλου είδους ακροατήρια σε κάθε γωνιά της Γης.

Το ρεπερτόριο των ταλαντούχων μελών της αποκλειστικά ανδρικής χορωδίας δεν περιορίζεται μόνο σε στρατιωτικά τραγούδια αλλά καλύπτει σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής, από παραδοσιακά τραγούδια και θρησκευτικούς ύμνους μέχρι άριες τις όπερας και ποπ μουσική.

To who is who του «τάγματος που τραγουδάει»

Το σχήμα Αλεξαντρόφ ιδρύθηκε το 1928 από τον Αλεξάντερ Βασίλιεφ Αλεξαντρόφ, τον συνθέτη που έγραψε τη μουσική του εθνικού ύμνου της Σοβιετικής Ενώσεως, ο οποίος το 2000 έγινε ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας (με νέους στίχους).

Με τα χρόνια, το σχήμα που βρέθηκε πολλές φορές κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή, εξελίχθηκε σε μια μεγάλη χορωδία, ορχήστρα και χορευτικό συγκρότημα που απαριθμεί εκατοντάδες μέλη. H φήμη του σχήματος δεν περιορίστηκε στη Ρωσία, αλλά επιβραβεύτηκε με πολλές διακρίσεις και στο εξωτερικό, κατακτώντας επάξια τον τίτλο του γνωστότερου μουσικοχορευτικού στρατιωτικού συγκροτήματος στον κόσμο.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια της χορωδίας είναι το «Τραγούδι των βαρκάρηδων του Βόλγα», το «Καλίνκα» και το διάσημο «Κατιούσα», ένα φολκλορικό τραγούδι όπου η Κατιούσα αποχαιρετά τον αγαπημένο της, στον οποίο εύχεται να φυλάει την πατρίδα και η ίδια την αγάπη τους.