Ο πολεμοχαρής Τραμπ για την επίθεση στο Βερολίνο: Πότε όλες οι χώρες θα αντεπιτεθούν;...

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε μέσω Twitter το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και έδειχνε τον μακελάρη του Βερολίνου, Ανίς Άμρι, να ορκίζεται «να σφάξει τους άπιστους σαν γουρούνια».

«Αυτή είναι μια ξεκάθαρα θρησκευτική απειλή που μετατράπηκε σε πραγματικότητα. Τόσο μίσος! Πότε οι ΗΠΑ και όλες οι χώρες θα αντεπιτεθούν;» έγραψε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η εξουδετέρωση του Ανίς Αμρί στο Μιλάνο, από Ιταλούς αστυνομικούς, έβαλε τέλος στον κύκλο του αίματος που άνοιξε την περασμένη Δευτέρα στο Βερολίνο, όταν το φορτηγό που οδηγούσε ο 24χρονος τζιχαντιστής έπεσε πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε χριστουγεννιάτικη αγορά της γερμανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 48.

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, «by God’s will we will slaughter you pigs, I swear, we will……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Δεκεμβρίου 2016