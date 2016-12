O Τραμπ επέλεξε τον Πίτερ Ναβάρο για την ηγεσία του συμβουλίου Εθνικού Εμπορίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, επέλεξε τον Πίτερ Ναβάρο, προκειμένου να ηγηθεί του νεοσύστατου συμβουλίου Εθνικού Εμπορίου, το οποίο θα λειτουργεί υπό τον Λευκό Οίκο. Ο Ναβάρο είναι οικονομολόγος, που έχει υποστηρίξει την υιοθέτηση σκληρής γραμμής στη διαμόρφωση του εμπορικού πλαισίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ η επιλογή του, ανακοινώθηκε από τη μεταβατική ομάδα του Τραμπ.

Ο ίδιος έχει ακαδημαϊκή καριέρα, ενώ έχει εργαστεί ως επενδυτικός σύμβουλος. Παράλληλα, έχει γράψει αριθμό γνωστών βιβλίων, ενώ στο ενεργητικό του υπάρχει κι ένα φιλμ που περιγράφει την απειλή που αντιπροσωπεύει η Κίνα για την αμερικανική οικονομία, όπως επίσης και την επιθυμία του Πεκίνου να εξελιχθεί σε κυρίαρχη οικονομική και στρατιωτική δύναμη στην Ασία.

Peter Navarro is a brilliant policy mind and a tireless worker: «Trump picks China hawk Navarro for new trade post https://t.co/n71RqpOAUU«

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) 21 Δεκεμβρίου 2016