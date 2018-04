Απίστευτο: Ελέφαντες έκαναν βόλτα σε αυτοκινητόδρομο στην Ισπανία [βίντεο]

Ελέφαντες βρέθηκαν να περιφέρονται σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοανατολική Ισπανία αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν προσωρινά το σημείο αυτό του οδικού δικτύου έπειτα από τροχαίο που στοίχισε χθες τη ζωή ενός από τους ελέφαντες και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων δύο.

Ένα φορτηγό, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει σε τσίρκο και μετέφερε συνολικά πέντε ελέφαντες, ξέφυγε χθες το απόγευμα από την πορεία του και ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο της πόλης Πόσο Κανιάδα κοντά στο Αλμπαθέτε.

Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε, ενώ οι δύο ελέφαντες που τραυματίστηκαν χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τον αυτοκινητόδρομο με γερανό.

Video of the moments just after the lorry crashed with the elephants, before police and firefighters arrive. One of the animals can be seen lying on the floor, among the remains of the lorry.

Via @SaborAlbacete pic.twitter.com/bJVTlNaykR

— The Spain Report (@thespainreport) 2 Απριλίου 2018