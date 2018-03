Κατά του Τζεφ Μπέζος στρέφεται ο Τραμπ: «Πληρώνει αρκετά η Amazon;»

O ισχυρότερος άνδρας του πλανήτη τα έβαλε με τον πλουσιότερο άνδρα του πλανήτη; Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατύπωσε σήμερα την «ανησυχία» του σχετικά με το ύψος των φόρων που καταβάλλει ο όμιλος Amazon, του Τζεφ Μπέζος, στις ΗΠΑ.

«Είχα αναφέρει τις ανησυχίες μου σχετικά με την Amazon πριν από τις εκλογές. Σε αντίθεση με άλλους, δεν καταβάλλουν καθόλου ή καταβάλλουν χαμηλούς φόρους στις τοπικές κυβερνήσεις ή την ομοσπονδιακή διοίκηση και αντιμετωπίζουν το ταχυδρομικό σύστημά μας ως τον ντελιβερά τους (επιφέροντας τεράστιες ζημίες στις ΗΠΑ) και προκαλώντας το κλείσιμο χιλιάδων εμπορικών καταστημάτων!», ήταν το tweet που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα σήμερα.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018