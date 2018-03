Τρομοκρατικό χτύπημα σε εξέλιξη σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας – Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Πυροβολισμοί και ομηρία σε εξέλιξη σε σούπερ μάρκετ στη νότια Γαλλία.

Το περιστατικό έχει επιβεβαιώσει και το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών τονίζοντας ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες και ότι η αστυνομία έχει σπεύσει στην περιοχή.

⚠ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l’ #Aude . La priorité est à l’intervention des forces de police et de secours. Plus d’informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇ pic.twitter.com/M2t4mLccG0

Από τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από το σοβαρό περιστατικό στην πόλη Τρεμπ (σ.σ. κοντά στο Μονπελιέ) είναι ότι ο δράστης δήλωσε πίστη στον ISIS και κρατά αρκετούς ανθρώπους μέσα στο σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία έχει περικυκλώσει τον χώρο ενώ πολλά είναι και τα ασθενοφόρα.

Hostage situation underway in a supermarket in Carcassonne, southern #France ; hostage taker has claimed allegiance to #ISIS & an policeman injured, Police special force reportedly on scene. pic.twitter.com/BLqO2mBXX5

— Warfare Analysis (SHR) (@NatsecPack) 23 Μαρτίου 2018