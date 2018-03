Έκρηξη σε φρεάτιο αναστάτωσε το Μανχάταν [εικόνα]

Ηχος εκρηξης ακούστηκε στο Μαχνάταν, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ο Peter Donald, βοηθός Επιτρόπου Επικοινωνίας και Δημόσιας Πληροφόρησης στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, δημοσίευσε: Υπήρχε μια μικρή έκρηξη φρεατίου μπροστά από την οδό Nassau 53, πριν λίγα λεπτά στο Κάτω Μανχάταν και δεν υπάρχουν τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με το Fox News ο δυνατός κρότος ακούστηκε από τα γραφεία της FED και πιαθνόν από κάποιον μετασχηματιστή ο οποίος εξερράγη.

Picture of scene at Nassau and Liberty pic.twitter.com/OxSuwVXhR1

