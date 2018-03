Tις τελευταίες στιγμές του βομβιστή που σκόρπισε τον τρόμο στο Όστιν του Τέξας τις τελευταίες εβδομάδες, στέλνοντας παγιδευμένα δέματα σε σπίτια ανυποψίαστων πολιτών, πριν αυτοκτονήσει κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος.

Ο συγκεκριμένος άνδρας που κρίθηκε ύποπτος για τις βομβιστικές επιθέσεις στο Τέξας βρέθηκε νεκρός, στην προσπάθεια της αστυνομίας να τον συλλάβει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Όπως αναφέρουν οι αυτοκτόνησε, πυροδοτώντας εκρηκτικά ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν Μπράιαν Μάνλεϊ διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν 24χρονο λευκό άνδρα και ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν δρούσε μόνος του ή είχε συνεργούς.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο άνδρας αυτός ήταν ο κύριος ύποπτος για πέντε εκρήξεις παγιδευμένων δεμάτων που σημειώθηκαν στο Όστιν και την περιοχή του, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους από τις 2 Μαρτίου δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν τέσσερις. Αστυνομικοί είχαν ακολουθήσει το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο ύποπτος ως ένα ξενοδοχείο σε περιοχή γύρω από το Όστιν.

Την ώρα που περίμεναν ενισχύσεις, ο ύποπτος ετοιμάστηκε να ξαναφύγει με το αυτοκίνητό του και τότε οι αστυνομικοί που τον παρακολουθούσαν έσπευσαν για να τον συλλάβουν. Ο άνδρας πυροδότησε τότε βόμβα που είχε μέσα στο αυτοκίνητό του και σκοτώθηκε, πρόσθεσε ο Μάνλεϊ. Τα κίνητρα του υπόπτου παραμένουν άγνωστα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η αστυνομία παρακολουθούσε τις τελευταίες 36 ώρες τον ύποπτο αυτόν, στον οποίο είχε οδηγηθεί από εικόνες που είχε στη διάθεσή της από κάμερες ασφαλείας, όπως και μαρτυρίες, εξήγησε ο Μάνλεϊ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο του Όστιν KEYE, που συνδέεται με το CBS, δημοσίευσε φωτογραφίες που πιστευόταν ότι έδειχναν τον ύποπτο για τις βομβιστικές επιθέσεις.

Η μία από τις πέντε εκρήξεις σημειώθηκε την Τρίτη σε ένα γραφείο της FedEx στο Σερτζ, στην περιοχή του Όστιν.

Τον ενθουσιασμό του για την κατάληξη του βομβιστή δεν έκρυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχετικό tweet του όπου συγχαίρει τις αρχές και όλους τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση για την «υπέροχη δουλειά» τους.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Μαρτίου 2018