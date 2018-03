Τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με των ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε γνωστό μέσω του Twitter το τηλεοπτικό δίκτυο NBC επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο δεν αναφέρει λεπτομέρειες της συνομιλίας που είχαν οι δύο πρόεδροι.

JUST IN: President Trump spoke with President Putin this morning, White House official tells @NBCNews. – @PeterAlexander

— NBC News (@NBCNews) March 20, 2018