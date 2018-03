Μανιασμένοι Τούρκοι κάνουν πλιάτσικο στην Αφρίν

Πλιάτσικο σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης του Αφρίν που βρίσκεται από την Κυριακή υπό τον πλήρη έλεγχο των Σύρων ανταρτών με τη στήριξη των τουρικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.

Aντάρτες εισέβαλαν σε σπίτια, σουπερμάρκετ, εστιατόρια και καταστήματα και πήραν τρόφιμα, κουβέρτες, έπιπλα αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές (όπως τηλεοράσεις), ενώ έφυγαν από την πόλη με τα λάφυρα ανά χείρας με αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά.

Τις πληροφορίες του Γαλλικού πρακτορείου επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα τη Βρετανία ανακοινώνοντας ότι οι Σύροι σύμμαχοι των Τούρκων «ξεκίνησαν τα πλιάτσικα σε ιδιωτικές περιουσίες και πολιτικοστρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Αφρίν που αποτελούσε μέχρι πρότινος προπύργιο της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού.

I spoke to Arab activists who are on side of Turkish backed Syrian rebels in Afrin enclave. They complain all houses are being looted by rebels. Cars, furniture, tvs &supermarkets all getting stolen. Civilians who stayed behind are scared. Couple of pics emerging from Afrin: pic.twitter.com/5rMCvjaeMT

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) 18 Μαρτίου 2018