Τουρκική εισβολή στη Συρία και… επίσημα – Σε εφαρμογή το σχέδιο «Κλάδος Ελαίας»

Την έναρξη της επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας» ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το Σάββατο, το γενικό επιτελείο στρατού της Τουρκίας, εναντίον των Κούρδων ανταρτών στην περιοχή του Αφρίν, στη Συρία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν θέσεις των Κούρδων στη Συρία ενώ αντάρτες του φιλοτουρκικού Ελεύθερου Συριακού Στρατού μπήκαν στο Αφρίν για να στηρίξουν τις τουρκικές δυνάμεις.

