Σε δεκάδες νεκρούς ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός από την εισβολή 4 ανδρών με αυτόματα όπλα και ζωσμένους με εκρηκτικά στο ξενοδοχείο Intercontinental στην Καμπούλ, όπου και άνοιξαν πυρ κατά αμάχων, αργά το απόγευμα του Σαββάτου (19.30 ώρα Ελλάδος).

Μέχρι τις 23.30 (ώρα Ελλάδο) δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ο αριθμός των νεκρών, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως ανέρχονται σε δεκάδες -αφγανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 35 θύματα- ενώ δεκάδες ακόμα κρατούνται όμηροι.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Tύπου του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, Ναζίμπ Ντανίς, οι ειδικές δυνάμεις του Αφγανιστάν, έχουν αποκλείσει την περιοχή προσπαθώντας να εξουδετερώσουν τους δράστες, επιχείρηση που πιθανότατα θα διαρκέσει όλη τη νύχτα. Επιπλέον, ανέφερε ότι δύο εκ των τεσσάρων δραστών είναι νεκροί καθώς και ότι αρκετοί πελάτες αλλά και μέλη του προσωπικού έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή περιοχή στο ξενοδοχείο, από τις ειδικές μονάδες αντιμετώπισης κρίσεων.

«Τρεις πελάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο» συμπλήρωσε χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων.

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου Άχμαντ Χάρις Νάγιαμπ, που κατάφερε να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί, περιέγραψε ότι οι ένοπλοι μπόρεσαν να εισέλθουν εντός του κτιρίου και ο κόσμος άρχισε να τρέχει για να σωθεί εν μέσω καταιγισμού πυρών, ωστόσο δεν έχει πληροφορίες σχετικά με πιθανά θύματα.

#BREAKING | A group of three or four gunmen attacked the Intercontinental Hotel in the Afghan capital Kabul https://t.co/7EEobcy9uN

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, που δεν ήθελε να κατονομαστεί, οι ένοπλοι πήραν ως ομήρους εργαζόμενους του ξενοδοχείου και ενοίκους.

Οι ένοπλοι, σύμφωνα με τον Αφγανό δημοσιογράφο Μπιλάλ Σαρουάρι, μπήκαν στο ξενοδοχείο από την κουζίνα και κινήθηκαν στα δωμάτια 104 και 105. Η επίθεση ξεκίνησε όταν σημειώθηκε μια έκρηξη με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με μια πηγή από τους κόλπους των υπηρεσιών καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η ομάδα των ενόπλων άρχισε να πυροβολεί στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου προτού αποσυρθεί στον τρίτο όροφο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση.

Το περιστατικό συμβαίνει μόλις πέντε ημέρες αφού δύο πύραυλοι χτύπησαν τον διπλωματικό χώρο του κεφαλαίου του Αφγανιστάν.

Porki Taliban repeats what it's masters perfected in Mumbai attack.

Intercontinental Hotel in Kabul attacked by Taliban, guests killed, hostages taken.

Gun battle still onhttps://t.co/9gXIi6becq pic.twitter.com/WErDBU3XGD

— Vineet_24 (@vineet_24) January 20, 2018