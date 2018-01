Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις – Νέες Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά [βίντεο]

Share Share Pin +1 Shares 0

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Τουρκία αμέσως μετά τα Φώτα και την επίσκεψη Τσίπρα – Καμμένου σε Κάλυμνο και Φαρμακονήσι, δεσμεύοντας δυο περιοχές του Αιγαίου.

Η Τουρκία εξεδωσε 2 νέες NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρα από πλοία του πολεμικού ναυτικού για τις 7 Ιανουαρίου δεσμεύοντας μεγάλο τμήμα κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το κοίτασμα του Πρίνου μέχρι τις 18 του μήνα ενώ απο την Δευτέρα, πάλι μέχρι τις 18 Ιανουαρίου δεσμεύει μεγάλη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Καλύμνου.

Οι Τούρκοι ετοιμάζουν για τις δυο ασκήσεις επτά κύρια σκάφη επιφανείας (φρεγάτες και κορβέτες), σκάφη τα οποία επιθεώρησε χθες ο Τούρκος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χουλουσί Ακάρ , συνοδυομενος από τους αρχηγούς και των τριών οπλων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα ο στρατηγός Ακάρ ενημερώθηκε με πάσα λεπτομέρεια από τους ανωτάτους αξιωματικούς πάνω στην φρεγάτα TCG «Oruc Reis», οπου πραγματοποιήθηκε συσκεψη, για να καθοριστούν « όλες οι λεπτομέρειες» για τις δυο ασκήσεις με πυρά στο Αιγαίο και ενδεχομένως για το πως θα προκαλέσει η Τουρκία εν όψει της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και του υπ. Άμυνας σε Κάλυμνο και Φαρμακονήσι ανήμερα των Φώτων.

Το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας βρίσκεται σε εγρήγορση εν όψει εκπόνησης και υλοποίησης του σχεδίου δράσης το επόμενο διάστημα για την αναμενόμενη κάθοδο του τουρκικού πλωτού γεωτρύπανου Deapsea Metro 2, απο την Κωνσταντινούπολη στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.

Ακολουθούν οι NAVTEX

TURNHOS N/W : 0026/18

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 08 JAN 18 FROM 0530 TO 0600Z IN AREA BOUNDED BY:

39 41.00 N – 024 35.00 E

40 09.00 N – 025 00.00 E

40 18.00 N – 024 43.00 E

39 57.00 N – 024 23.00 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0024/18

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 07 JAN 18 FROM 0100Z TO 0200Z IN AREA BOUNDED BY:

36 38.24 N – 026 34.90 E

36 40.33 N – 026 47.07 E

36 54.88 N – 026 43.74 E

36 53.12 N – 026 31.59 E

CAUTION ADVISED.