Ασύλληπτη τραγωδία: Έπεσε από τον 8ο και καταπλάκωσε ένα αγοράκι 21 μηνών

Δεν έχει προηγούμενο η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Ουκρανία… Ενας 39χρονος που ήθελε αν βάλει τέλος στη ζωή του έπεσε από τον 8ο οροφο και προσγειώθηκε πάνω σε ένα αγοράκι 21 μηνων κόβοντας του το νήμα της ζωής.

Εκτός από το αγοράκι και ο 39χρονος άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν και τους δύο στη ζωή. Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ο 39χρονος πήδηξε από τον 8ο όροφο για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Toddler is killed when ‘suicidal’ man falls from eighth floor window and lands on the child in Ukraine https://t.co/9xrZ18zlMe

— Daily Mail Online (@MailOnline) 2 Ιανουαρίου 2018