Μακελειό στο Κάιρο: Δέκα νεκροί, πολλοί τραυματίες

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αστυνομικοί, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών. Οι αρχές εκτιμούν πως ο άνδρας σχεδίαζε να εισβάλει στον ναό και να πυροδοτήσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Το ISIS έχει εξαπολύσει σειρά βομβιστικών επιθέσεων σε χριστιανικές εκκλησίες στην Αίγυπτο εντός του 2017 και απειλή με κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον αυτής της θρησκευτικής μειονότητας.

Security forces foiled a terrorist attack on a Church in Helwan, #Cairo killing the #MuslimBrotherhood suicide bomber. #Egypt pic.twitter.com/9gcWScQM5R

