Τρόμος: Το ISIS καλεί «μοναχικούς λύκους» για επιθέσεις τα Χριστούγεννα [εικόνα]

«Απλά, τρομοκρατήστε τους όλους» είναι το μήνυμα που συνοδεύει το κάλεσμα του Ισλαμικού Κράτους στους υποστηρικτές του τους οποίους καλεί να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Λογαριασμός στο μέσο Telegram που πρόσκειται στο ISIS ζήτησε από επίδοξους τρομοκράτες να προβούν σε χτυπήματα «μοναχικών λύκων», όπως μεταδίδει η αμερικανική υπηρεσία SITE.

Breaking: ISIS releases graphic calling for terror attacks on Christmas and New Years. pic.twitter.com/Z22aczw0pt

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 17, 2017