Τραγωδία στη Βρετανία: Κανένας επιζών από τη σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο [εικόνες]

Ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο συγκρούστηκαν στον αέρα σε περιοχή πάνω από την κομητεία Μπάκιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, έγινε γνωστό από την Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).

Τα συντρίμμια τους έπεσαν στην ιστορική έπαυλη Waddesdon Manor που ανήκει στην οικογένεια Ρότσιλντ.

Ακόμα δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, ωστόσο εκφράζονται φόβοι για τουλάχιστον τρεις νεκρούς, καθώς οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανείς επιζώντας. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ερευνούν τα συντρίμμια.

Ωστόσο η ανησυχία των αρχών είναι όχι μόνο για τους επιβάτες, αλλά και για όσους ενδεχομένως να βρίσκονταν στο έδαφος εκείνη τη στιγμή.

Συχνά στην περιοχή πετούν μισθωμένα ελικόπτερα προκειμένου επισκέπτες να δουν τα αξιοθέατα και τα υπερπολυτελή και ιστορικά κτίρια της περιοχής.

Επίσης εκεί πετούν και οι ασκούμενοι πιλότοι που κάνουν μαθήματα.

Η περιοχή γύρω από τις έρευνες έχει αποκλειστεί.

A plane has come down at Waddesdon Hill – currently at scene. More to come as we have it pic.twitter.com/ZLl51n6JnP — Hayley O'Keeffe (@misshoknews) November 17, 2017

Firefighters currently assisting other emergency services at scene of air accident near Waddesdon. Air Accidents Investigation Branch informed. Disruption to road network around Waddesdon likely for the rest of the day — Bucks and MK Fire (@Bucksfire) November 17, 2017