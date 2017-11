Φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Μπέλφαστ -Ενας τραυματίας [εικόνα & βίντεο]

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή Dunmurry στο Μπέλφαστ.

Φλόγες και καπνός βγαίνουν από το Coolmoyne House, το οποίο έχει εκκενωθεί.

Ενας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως δεν υπάρχουν νεκροί.

Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.

Current situation at Coolmoyne House in Dunmurry near Seymour Hill where a block of flats is on fire @BBCNewsNI @bbcnewsline pic.twitter.com/yLhckkbbJI

— James Magill (@jamesjmagill) November 15, 2017