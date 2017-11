Τουλάχιστον 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.686 τραυματίστηκαν στο Ιράκ και το Ιράν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα σύνορα των δύο χωρών.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 25 χιλιομέτρων και σε απόσταση περίπου τριάντα χλμ. νοτιοδυτικά από την πόλη Χαλάμπζα, σε μια ορεινή περιοχή στην ιρακινή επαρχία Σουλεϊμανίγια, ανέφερε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Σύμφωνα με την ιρανική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA έγινε επίσης αισθητός στην Τουρκία, όπου πάντως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Το πρακτορείο ειδήσεων ILNA ανέφερε ότι τουλάχιστον 14 επαρχίες στο Ιράν επλήγησαν από τον σεισμό και ότι τον κύριο σεισμό διαδέχτηκαν περίπου 50 μετασεισμοί, ενώ αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία στις επαρχίες Κερμανσάς και Ιλάμ θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών επιβεβαίωσαν ότι οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στο Νταρμπαντιχάν, σε απόσταση 75 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Σουλεϊμανίγια, στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Στο Ιράκ, και οι έξι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου πενήντα τραυματίστηκαν στην Νταρμπανταχάν, περίπου εξήντα χλμ. νότια της πόλης Σουλεϊμανίγια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της πόλης Νάσεχ Μουλά Χάσαν.

Scores of people were seen running for their lives in Erbil's Tablo Mall as a 7.3-magnitude #earthquake rocked the region pic.twitter.com/hv4if3Z4Hy — Press TV (@PressTV) November 13, 2017

Ενώ «ένα παιδί και ένας ηλικιωμένος άνδρας σκοτώθηκαν και 105 άνθρωποι τραυματίστηκαν» στην περιοχή της Καλάρ, ανέφερε ο διευθυντής του νοσοκομείου αυτής της κοινότητας, νοτιότερα. Σε όλη την επαρχία, κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους όταν έγινε ο σεισμός προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές, διαπίστωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Εγκαθιστούμε τρεις καταυλισμούς» υποδοχής σεισμοπαθών στην περιοχή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Κερμανσάχ.

Σύμφωνα με το IRNA, περίπου 30 συνεργεία με ειδικούς στις διασώσεις της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου στάλθηκαν κατεπειγόντως στο δυτικό Ιράν.

Ερωτηθείς σχετικά από την κρατική τηλεόραση ο Πιρ Χουσεΐν Κουλιβάντ, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σημείωσε ότι είναι «δύσκολο να σταλούν ομάδες διάσωσης σε (ορισμένα) χωριά διότι οι δρόμοι έχουν κοπεί (εξαιτίας) κατολισθήσεων» που προκάλεσε η σεισμική δόνηση.

A 7.8-magnitude #earthquake in northern border region between Iran and Iraq on Sunday

– at least 129 killed

– power cuts, traffic damage reported

– tremors felt in Turkey and Israel pic.twitter.com/442ZzrMpGV https://t.co/l61Sr5VRbD — Casino Rad (@Casino_Rad) November 13, 2017

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της IRIB, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στις επαρχίες Κερμανσάχ και Ιλάμ, που επλήγησαν από τον σεισμό.