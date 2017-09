Η απόφαση -βόμβα- για την Ελλάδα της El Dorado Gold να αναστείλει τις επενδύσεις της στην χώρα μας απασχολεί σήμερα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης που κάνουν αναφορά στο θέμα.

Στα ρεπορτάζ τους τονίζεται έντονα η αντίθεση που προκύπτει με τις πρόσφατες δηλώσεις Τσίπρα κατά την επίσκεψη Μακρόν αλλά και στη ΔΕΘ, ο οποίος καλούσε διεθνείς εταιρίες να επενδύσουν στη χώρα.

Financial Times, New York Times, Fox News, τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press, ακόμα και οι Times της Ινδίας, φιλοξενούν την είδηση, κι αναρωτιούνται: Πως την ώρα που η Ελλάδα αναζητά επενδύσεις για να την βγάλουν επιτέλους από το οικονομικό αδιέξοδο, «διώχνει» την μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην χώρα.

Gr-Invest και όχι Grexit έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας πριν λίγα 24ωρα. Η απόφαση όμως της El Dorado να αποχωρήσει απ’ τη χώρα λόγω των προβλημάτων με τη γραφειοκρατία, στέλνει αρνητικότατο μήνυμα προς τους ξένους επενδυτές.

New York Times: Η Ελλάδα ψάχνει επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές διαμαρτύρονται για συχνά εμπόδια

Financial Times: Η Eldorado Gold, ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, αναστέλλει τις επενδύσεις της, λόγω καθυστερήσεων από την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

Times of India: Η Eldorado αναστέλλει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα

Fox: Η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρία στην Ελλάδα αναστέλλει τις επιχειρήσεις της

Reuters: Η Eldorado αναστέλλει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επικαλούμενη νομικά εμπόδια

CNBC: Καναδική εταιρία αναστέλλει τις επιχειρήσεις της στην Ελλάδα