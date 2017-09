Τα πρώτα θύματα μετρά η Φλόριντα την οποία σαρώνει ο κυκλώνας Ίρμα.

Στο νότιο και δυτικό τμήμα της πολιτείας, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που φαίνεται πως προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Μια αστυνομικός σκοτώθηκε σήμερα σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων κοντά στην πόλη Σεϊρασότα, στο δυτικό τμήμα της Φλόριντας. Στο δυστύχημα σκοτώθηκε επίσης και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, όπως επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο σερίφης της πολιτείας του Χάρντεϊ, ο Άρνολντ Λάνιερ.

Ένας οδηγός σκοτώθηκε επίσης χθες στο Κι Ουέστ, στο αρχιπέλαγος Κις.

Το «μάτι» του κυκλώνα Ίρμα χτύπησε τη νότια Φλόριντα και άνεμοι, η ταχύτητα των οποίων φθάνει τα 215 χιλιόμετρα την ώρα σαρώνουν την περιοχή και απειλούν την πολιτεία με εκτεταμένες πλημμύρες, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η στάθμη του νερού από τον κυκλώνα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 4 μέτρα.

Αφού σάρωσε το αρχιπέλαγος Κις, η Ίρμα κατευθύνεται προς τις δυτικές ακτές της πολιτείας με ταχύτητα 13 χιλιομέτρων την ώρα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στο δελτίο που εξέδωσε στις 17.00 ώρα Ελλάδας.

Ο κυκλώνας έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων στην Καραϊβική και τεράστιες υλικές ζημιές.

Από το παράθυρο του δευτέρου ορόφου ενός κτιρίου στο Κι Χέιβεν η Μάγκι Χόους περιέγραψε τα ακραία καιρικά φαινόμενα:

«Βάρκες στην κυριολεξία χάθηκαν στον αέρα, φοίνικες λύγισαν αγγίζοντας το έδαφος. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης καταρρέει» αφηγήθηκε η γυναίκα στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Είναι αδύνατον να βγούμε αυτή τη στιγμή έξω. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί όρθιος εξαιτίας των ανέμων, όπως βλέπω από το παράθυρό μου» συμπλήρωσε.

Παρά τις εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης που εξέδωσαν οι αρχές, πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να μην φύγουν.

«Δεν γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς άνθρωποι παρέμειναν στα Κις. Οι άνεμοι ανέρχονται έως 215 χιλιόμετρα την ώρα, το ύψος της βροχής μεταξύ 25 και 60 εκατοστών… Το ύψος του νερού θα μπορούσε να φθάσει έως τα 4,6 μέτρα. Ελπίζω οι πολίτες να άκουσαν» τις συστάσεις μας, δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρικ Σκοτ στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός ενός φορτηγού σκοτώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ήδη άσχημες καιρικές συνθήκες. Το όχημά του έπεσε πάνω σε ένα δέντρο. Οι αρχές δεν μπορούν προς το παρόν να πουν με σιγουριά εάν το δυστύχημα οφείλεται στον κυκλώνα.

Το αρχιπέλαγος των Κις είχε καταστραφεί κατά τα ¾ του από τον κυκλώνα Ντόνα πριν από 57 χρόνια, την 10η Σεπτεμβρίου του 1960.

Μια παρόμοια τύχη αναμένεται για το μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντας. Το «μάτι» του κυκλώνα κατευθύνεται αυτή τη στιγμή κατά μήκος των δυτικών ακτών της πολιτείας που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι μεγάλες πόλεις είναι πλέον πόλεις- φαντάσματα έπειτα από τις μαζικές εκκενώσεις των πληθυσμών.

Το ύψος των υδάτων αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 μέτρα, σύμφωνα με τους Αμερικανούς μετεωρολόγους. Κι αυτό αρκεί για να καλύψει το ύψος ενός σπιτιού.

«Το μόνο που θέλουμε είναι να βγούμε σώοι κι αβλαβείς» από αυτό επισήμανε η Βιβιάνα Σέρα, μια Αμερικανίδα που αναζήτησε καταφύγιο στα κέντρα υποδοχής των αρχών στην πόλη Ναπλς, στις δυτικές ακτές, πριν από την άφιξη του κυκλώνα.

Ωστόσο η Ίρμα είναι τόσης μεγάλης έκτασης που οι ανατολικές ακτές της Φλόριντας, ιδίως το Μαϊάμι δεν αναμένεται να γλυτώσουν. Ήδη στην πόλη καταγράφονται ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις. Οι υπηρεσίες διάσωσης προειδοποιούν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις των πολιτών για βοήθεια.

«Εκ των 41 τηλεφωνημάτων που δεχθήκαμε τη νύχτα δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε παρά μόνο σε 3» τόνισε η δημοτική αρχή του Μαϊάμι στον λογαριασμό της στο Twitter.

Επιπλέον, οι κάτοικοι της Φλόριντας φοβούνται και για τους ανεμοστρόβιλους που μπορεί να προκαλέσει η Ίρμα. Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ακόμα και το Μαϊάμι Μπιτς.

Σήμερα το πρωί περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Φλόριντα βυθίστηκαν στο σκοτάδι, σύμφωνα με την εταιρεία Florida Power and Light.

Οι εντολές εκκένωσης είναι άνευ προηγουμένου κι αφορούν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Η εντολή εκκένωσης αφορά και την αεροπορική βάση του Μακντίλ, όπου βρίσκεται το στρατηγείο της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), στην Τάμπα όπου η Ίρμα αναμένεται να περάσει νωρίς τη Δευτέρα. Στο Ορλάντο το κέντρο Kennedy έκλεισε.

«Πρόκειται για μια καταιγίδα τεράστιας καταστροφικής ισχύος και ζητάω από όλους εκείνους που βρίσκονται εντός της πορείας της καταιγίδας να υπακούσουν σε ΟΛΕΣ τις συστάσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων» ήταν το tweet που ανήρτησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μια γυναίκα στη συνοικία Μικρή Αϊτή του Μαϊάμι γέννησε από μόνη της το μωρό της, με το ιατρικό προσωπικό να της δίνει οδηγίες από το τηλέφωνο διότι οι ομάδες διάσωσης δεν κατάφεραν να φθάσουν στο σπίτι της, γνωστοποίησε η δημοτική αρχή του Μαϊάμι στο Twitter. Οι δυο τους έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ανήμποροι μπροστά στην Ίρμα, πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας υπαινίσσονται ότι θα αρχίσουν να πυροβολούν προς τον κυκλώνα.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ εναντίον της Ίρμας. Δεν θα τη σταματήσει και οι επιπτώσεις θα είναι επικίνδυνες» επισημαινόταν στο μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πάσκο, στις δυτικές ακτές της Φλόριντας.

Αν και ξεκίνησε ως φάρσα στο Διαδίκτυο, την ιδέα σύντομα εξέλαβαν σοβαρά ορισμένοι κάτοικοι της Φλόριντας που έφθασαν στο σημείο να προτείνουν την χρήση φλοβόλων για να διαλύσουν τον κυκλώνα.

Rough conditions north side of #KeyWest from #Irma. Our building is strong. Still no power. pic.twitter.com/8U1ULokmfJ

— NAS Key West (@NASKeyWest) September 10, 2017