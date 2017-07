Βίντεο-σοκ από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ – Νεκροί δύο στρατιώτες

Δύο ισραηλινοί αστυνομικοί που είχαν τραυματιστεί σοβαρά κατά την επίθεση με πυροβόλο όπλο στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ υπέκυψαν στα τραύματά τους, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι δύο αστυνομικοί ήταν ηλικίας 22 και 30 ετών, διευκρίνισε η εκπρόσωπος, η οποία πρόσθεσε πως ένας τρίτος αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση, οι τρεις δράστες της οποίας σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις της τάξης.

The moment 3 Palestinians opened fire at Israeli Occupiers at the Al-Aqsa Mosque. The 3 were shot & killed. pic.twitter.com/ioAggZiKBt

— Abbs Winston (@AbbsWinston) 14 Ιουλίου 2017