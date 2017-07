Η… Ιβάνκα αντί του Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι των G20! [εικόνες]

Αν και μόλις πριν μερικές ημέρες, η Ιβάνκα Τραμπ δήλωνε ότι θέλει να απέχει από την πολιτική οι κινήσεις της, άλλα δείχνουν!

Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν, αντικατέστησε τον πατέρα της στο υψηλότερο επίπεδο, το τραπέζι των ηγετών των G20!

Σε μία τουλάχιστον ασυνήθιστη κίνηση, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ τον αντικατέστησε για λίγο, όταν εκείνος αποχώρησε για διμερή συνάντηση με τον ηγέτη της Ινδονησίας.

Αν και η Ιβάνκα Τραμπ είναι σύμβουλος του προέδρου και έχει γραφείο στον Λευκό Οίκο, συνήθως όταν ένας ηγέτης λείπει από τη συνάντηση των G20, συνήθως τον αντικαθιστά υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, σημειώνει το BBC. Μάλιστα, σύμφωνα με ανταποκριτή του βρετανικού δικτύου από το Αμβούργο, όπου συνεδριάζουν οι G20, δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο.

Επειτα από λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε και πήρε τη θέση του ανάμεσα στην Βρετανίδα πρωθυπουργό και τον Κινέζο πρόεδρο. Πάντως, σύμφωνα με το BBC, η κόρη του δεν συνεισέφερε ιδιαίτερα στη συζήτηση για την αφρικανική μετανάστευση και την υγεία, όσο αντικαθιστούσε τον πατέρα της.

Η φωτογραφία της, ανάμεσα στην Τερέζα Μέι και τον Σι Ζινπίνγκ, δίπλα στον Ταγίπ Ερντογάν και την Ανγκελα Μέρκελ, γρήγορα κυκλοφόρησε στα social media.

Ivanka Trump, unelected, unqualified, daughter-in-chief, is representing the US at the G20 summit next to May, Xi, Merkel. Photo @LanaLukash pic.twitter.com/fvs0EMy8z7

— Brian Klaas (@brianklaas) July 8, 2017