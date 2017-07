Τσαβούσογλου: Αδύνατη η λύση στο Κυπριακό με τις παραμέτρους του ΟΗΕ

O Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με μήνυμα του στο twitter ανακοίνωσε το τέλος των προσπαθειών για το Κυπριακό.

«Δυστυχώς η διάσκεψη για την Κύπρο ολοκληρώθηκε δίχως αποτέλεσμα, Η Τουρκία συνέβαλε με κάθε δημιουργικό τρόπο όμως δεν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα.

#ConferenceonCyprus has unfortunately not produced any results. Turkey was very constructive but no agreement could be reached.

Το αποτέλεσμα έδειξε πως είναι αδύνατη μια λύση στα πλαίσια καλής θέλησης των παρεμέτρων του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει λόγος της επιμονής σε αυτό. Σημασία έχει η αυξανόμενη σταθερότητα στο νησί και στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα με διαφορετικές παραμέτρους» αναφέρει ο Τούρκος υπουργός.

This outcome shows the impossibility of reaching a settlement within the parameters of the Good Offices Mission.No use in insisting on them

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 7, 2017