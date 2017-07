Σοβαρά επεισόδια στο Αμβούργο για την διάσκεψη της G20 [βίντεο]

Η γερμανική αστυνομία αποφάσισε να τερματίσει μια κινητοποίηση εναντίον της συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο Αμβούργο μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν με ομάδες διαδηλωτών και άρχισε να διαλύει τους συμμετέχοντες, που υπολογίζεται ότι ήσαν πάνω από 12.000.

«Δόθηκε τέλος στη διαδήλωση», ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία, άνδρες της οποίας συγκρούστηκαν προηγουμένως με αρκετές εκατοντάδες κουκουλοφόρους που τους πέταξαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υπό πίεση.

Οι αρχές, πάντως, προκειμένου να αποκρούσουν τους διαδηλωτές που τους επιτίθενται χρησιμοποίησαν χημικά και νερό υπό πίεση ενώ οι διαδηλωτές εκσφενδονίζουν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών.

Happening Now: Anti-globalization protesters demonstrate against the G20 summit in Hamburg. pic.twitter.com/U8WRnAevHZ

— FOX Business (@FoxBusiness) 6 Ιουλίου 2017