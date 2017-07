Άγριες συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο Αμβούργο για τη διάσκεψη των G20 [βίντεο]

Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στο Αμβούργο μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο περιθώριο της διάσκεψης των G20 με τις συγκρούσεις να είναι άγριες.

Οι αρχές προκειμένου να αποκρούσουν τους διαδηλωτές που τους επιτίθενται χρησιμοποιούν χημικά και νερό υπό πίεση ενώ οι διαδηλωτές εκσφενδονίζουν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών.

Happening Now: Anti-globalization protesters demonstrate against the G20 summit in Hamburg. pic.twitter.com/U8WRnAevHZ

