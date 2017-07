Η Ιβάνκα Τραμπ επισκέφθηκε το παλιό εβραϊκό γκέτο της Βαρσοβίας [εικόνα]

Η Ιβάνκα Τραμπ, η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τίμησε σήμερα τη μνήμη των ηρώων του εβραϊκού γκέτο της Βαρσοβίας, μετά τις διαμαρτυρίες της εβραϊκής κοινότητας της Πολωνίας γιατί δεν είχε προβλεφθεί κάποια επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα.

Η Ιβάνκα, που ασπάστηκε την ιουδαϊκή θρησκεία πριν παντρευτεί τον εγγονό ενός επιζώντα του Ολοκαυτώματος, κατέθεσε στεφάνι που έφερε την επιγραφή «Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών», στο μνημείο των ηρώων που σκοτώθηκαν κατά την εξέγερση στο γκέτο το 1943. Μαζί με τον μεγάλο ραββίνο της Πολωνίας Μάικλ Σούντρικ έψαλλαν το Καντίς, την προσευχή για τους νεκρούς και κατόπιν επισκέφθηκε το Μουσείο Πόλιν, ένα μεγάλο, σύγχρονο κτίριο, πολύ κοντά στο μνημείο, που είναι αφιερωμένο στην ιστορία των Εβραίων της Πολωνίας.

Ο ραββίνος Σούντρικ χαρακτήρισε «πολύ, πολύ σημαντική» την επίσκεψη της Ιβάνκα Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι είναι επίσης «λυπηρό» που ο πατέρας της είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος εδώ και 25 χρόνια που δεν πήγε στο μνημείο. Το βράδυ της Τετάρτης ο ραββίνος είχε συνυπογράψει, μαζί με άλλους εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας, ένα κείμενο με το οποίο εξέφραζαν τη λύπη τους για το γεγονός αυτό.

Η εκπρόσωπος του Μουσείο Πόλιν, Ζανέτα Τσιζνιέφσκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι υπεύθυνοι του ιδρύματος πληροφορήθηκαν «μόλις σήμερα» ότι η Ιβάνκα Τραμπ είχε σκοπό να επισκεφθεί το παλιό γκέτο.

It was deeply moving to be able to visit The Monument to the Ghetto Heroes and the POLIN Museum of the History of the Polish Jews. pic.twitter.com/hmAGvnj4Ey

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 6, 2017