Σε προληπτική ελεγχόμενη ανατίναξη της ύποπτης τσάντας που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προέβησαν οι πυροτεχνουργοί σήμερα το πρωί.

Το ύποπτο αντικείμενο οδήγησε στην εκκένωση του τρίτου τερματικού σταθμού του αεροδρομίου.

«Πραγματοποιείται εκκένωση για προληπτικούς λόγους, ενώ διεξάγονται περαιτέρω έρευνες», ανέφερε νωρίτερα στο Twitter η διεύθυνση του αεροδρομίου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η εκκένωση του τερματικού σταθμού ξεκίνησε μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη ύποπτης τσάντας.

Το επιβατικό κοινό παραπέμπεται στους δύο άλλους τερματικούς σταθμούς από όπου ελπίζεται ότι θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις, έστω με καθυστέρηση.

Fun scenes at Manchester Airport T3, now reopen after bombscare with significant queues 🙁 pic.twitter.com/mZnevo4VzP

Σημειώνεται πως χθες οι αρχές αντιμετώπισαν επεισόδιο και σε τερματικό σταθμό του Χίθροου στο Λονδίνο, όταν σήμανε ο συναγερμός πυρασφάλειας, χωρίς τελικά να διαπιστωθεί ότι υπήρχε κάποια πυρκαγιά ή άλλος λόγος ανησυχίας.

Manchester Airport went from quiet to less so very quickly pic.twitter.com/nzN4XRgW21

