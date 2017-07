Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ λόγω ύποπτης τσάντας [εικόνες & βίντεο]

Μια ύποπτη τσάντα που εντοπίστηκε στον τερματικό σταθμό 3 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ σήμανε συναγερμό.

Στο αεροδρόμιο έχουν σπεύσει πυροτεχνουργοί που θα εξετάσουν την αποσκευή και ίσως χρειαστεί εάν πρόκειται για βόμβα να κάνουν και επιχείρηση εξουδετέρωσης.

«Μία προληπτική εκκένωση λαμβάνει χώρα, ενώ είναι υπό εξέλιξη έρευνες στο σημείο», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του αεροδρομίου στο Twitter. Σύμφωνα με το Reuters το ύποπτο πακέτο έχει βρεθεί και επεξεργάζεται. Στο σημείο έχουν σπεύσει και πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν το πακέτο.

Due to a potential issue with a bag in Terminal Three, a precautionary evacuation is taking place while further investigations take place.

— Manchester Airport (@manairport) 5 Ιουλίου 2017