Τροχαίο στην Γερμανία: 18 οι νεκροί, 30 σοβαρά οι τραυματίες [εικόνες & βίντεο]

Νεκροί είναι και οι 18 αγνοούμενοι του τουριστικού λεωφορείου που κάηκε ολοσχερώς το πρωί στη Βαυαρία μετά τη σύγκρουσή του με φορτηγό, όπως εκτιμούν οι αρχές, ενώ άλλοι 30 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Τα θύματα είναι ηλικίας 66 έως 81 ετών. Στο φοβερό τροχαίο σκοτώθηκε κι ο ένας από τους δύο οδηγούς του λεωφορείου, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε.

«Αυτή τη στιγμή 30 επιβάτες έχουν τραυματισθεί, ορισμένοι σοβαρά, και έχουν μεταφερθεί στα γύρω νοσοκομεία. Οι άλλοι άνθρωποι πιθανόν έχασαν τη ζωή τους μέσα στο φλεγόμενο τουριστικό λεωφορείο», αναφέρουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν η αστυνομία και η εισαγγελία της Βαυαρίας.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει πως τη στιγμή της σύγκρουσης στο τουριστικό λεωφορείο υπήρχαν 48 επιβαίνοντες.

Στο Βερολίνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως «δυστυχώς πολλοί άνθρωποι –μια ομάδα τουριστών από τη Σαξονία– έχασαν τη ζωή τους σ’ αυτό το φλεγόμενο λεωφορείο».

UPDATE: German police say 18 people have been killed and 30 injured after the bus they traveled in hit a truck near Münchberg in Bavaria pic.twitter.com/tZ5UL60chy

— News_Executive (@News_Executive) July 3, 2017