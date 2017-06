Πολλοί τραυματίες από τα πυρά ένοπλου σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης

Ενας ένοπλος εισέβαλε σε νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη στην περιοχή του Μπρονξ και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες με την αστυνομία έχει φτάσει στο σημείο για να ερευνήσει την υπόθεση.

Όπως μετέδωσαν πριν λίγη ώρα τα αμερικανικά ΜΜΕ, και επιβεβαίωσε στο Associated Press εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών λίγη ώρα μετά την επίθεση.

Αφού άνοιξε πυρ εναντίον των θυμάτων του, που βρίσκονταν στον 16ο ή 17ο όροφο, ταμπουρώθηκε σε έναν θάλαμο, απ’ όπου τον ξετρύπωσαν οι Αρχές, προκαλώντας έκρηξη.

#BREAKING: #NYPD mobilizing #activeshooter response at #BronxLebanonHospital; still very little confirmable information. #abc7ny pic.twitter.com/vIoYNT2j8N

