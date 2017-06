Αεροπλάνο έπεσε σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν μικρό αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια.

Οι δύο τραυματίες ήταν οι μοναδικοί επιβάτες του μικρού αεροσκάφους. Το αεροπλάνο ήταν ένα Cessna του 1975.

Το Cessna ήταν εξαθέσιο με διπλό κινητήρα, πετούσε κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά για άγνωστο λόγο συνετρίβη έξω από αυτό.

Το αεροδρόμιο της Καλιφόρνια σταμάτησε για λίγο τις πτήσεις του, αλλά στη συνέχεια άνοιξε.

@KFIAM640 plane crash just shy of John Wayne airport on 405 pic.twitter.com/pxZD0ZGjEd

— Jeff (@ChewyHooey) 30 Ιουνίου 2017