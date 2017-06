Βίντεο-ντοκουμέντο: Βύθιση πλοίου με 9 νεκρούς και 28 αγνοούμενους

Εννιά άτομα έχασαν χθες τη ζωή τους και 28 αγνοούνται από τη βύθιση του τουριστικού πλοίου κατά τη διάρκεια περιήγησης στον υδροταμιευτήρα Πενιόλ-Γκουαταπέ της Κολομβίας χθες, είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο πλοίο επέβαιναν 170 άτομα.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν τα αίτια του δυστυχήματος, και έδωσαν λίγες λεπτομέρειες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων δείχνουν μηχανοκίνητες λέμβους να σπεύδουν προς βοήθεια των επιβατών στα ανώτερα καταστρώματα καθώς το πλοίο λικνίζεται επικίνδυνα.

Σύμφωνα με την επικεφαλής των πρώτων βοηθειών για την περιοχή, Μαργαρίτα Μονκάδα, διασώθηκαν 99 άτομα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει εννέα νεκρούς. Ενενήντα εννέα διασώθηκαν άμεσα και άλλα 40 εξήλθαν μόνα τους», είπε σε δημοσιογράφους.

Οι επιζήσαντες είπαν σε τοπικά τηλεοπτικά συνεργεία ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο προτού αρχίσει να βυθίζεται το πλοίο και ότι δεν φορούσαν όλοι σωσίβια.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται στον ταμιευτήρα, ο οποίος απέχει 62 χλμ από την κεντρική πόλη Μεντεγίν και αποτελεί δημοφιλή αξιοθέατο για τους τουρίστες.

Ο ταμιευτήρας καλύπτει επιφάνεια 63.000 στρεμμάτων, ενώ τα νερά του που συσσωρεύονται μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου αντλούνται για χρήση το καλοκαίρι.

