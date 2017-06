Υποδοχή ροκ σταρ στον Κόρμπιν στο φεστιβάλ του Γκλαστονμπέρι [εικόνες & βίντεο]

Υποδοχή ροκ σταρ επιφύλαξαν στον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν που εμφανίστηκε σήμερα στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ μουσικής του Γκλαστονμπέρι στο Πίλτον (δυτική Αγγλία), όπου εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ενώπιον ενός ενθουσιώδους πλήθους, που φώναζε ρυθμικά το όνομά του, ο Κόρμπιν εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τους πρόσφυγες και τους νέους, εξήρε την προάσπιση του περιβάλλοντος αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα και κατόπιν έστρεψε τα πυρά του προς την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι.

Ο ηγέτης των Εργατικών ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην τραγωδία στον πύργο Γκρένφελ, το 24ώροφο κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς σε μια πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 79 ανθρώπων.

«Είναι δίκαιο τόσοι άνθρωποι να φοβούνται να ζουν στα σπίτια τους; Είναι δίκαιο τόσοι άνθρωποι να ζουν στην φτώχεια, σε μια κοινωνία με τόσους πλούσιους;» διερωτήθηκε.

Κατόπιν ο Τζέρεμι Κόρμπιν μίλησε υπέρ των προσφύγων, τα «ανθρώπινα όντα που αναζητούν έναν τόπο για να ζήσουν με ασφάλεια», ενώ κατήγγειλε τον υποβιβασμό στον οποίο υπόκεινται, σύμφωνα με τον ίδιο.

Έπειτα, ο Βρετανός πολιτικός αναφέρθηκε στη μόλυνση και το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Δεν έχουμε παρά μονάχα μία Γη, κανείς, ούτε καν ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πιστεύει ότι διαθέτουμε έναν άλλο πλανήτη οπουδήποτε αλλού. Επομένως, ας τον προστατεύσουμε» τόνισε.

Μπροστά σε «μια κοινωνία όπου οι πλούσιοι φαίνεται πως έχουν γίνει υπερβολικά πλουσιότεροι, όταν το μεγαλύτερο μέρος της συνεχίζει να χάνει», ο Κόρμπιν προέτρεψε το πλήθος:

«Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση».

Ο επικεφαλής των Εργατικών επικαλέστηκε μερικούς στίχους του Βρετανού ποιητή Πέρσι Μπις Σέλεϊ που παραπέμπουν στο κεντρικό σύνθημα των Εργατικών: «είμαστε το πλήθος, εκείνοι δεν είναι παρά κάποιοι». Κι έπειτα φώναξε: «ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός!»

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν έριξε και το γάντι στην Τερέζα Μέι για τη διεξαγωγή νέων εκλογών. «Θέλω απλά να πω στην Τερέζα Μέι (…) ότι είμαστε πρόθυμοι για τη διεξαγωγή νέων εκλογών όταν εσείς το θελήσετε» τόνισε.

Χθες ο αρχηγός του συγκροτήματος Radiohead, Τομ Γιορκ, καταφέρθηκε κατά της επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης ζητώντας της να «κλείσει την πόρτα φεύγοντας», αναφερόμενος στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, την πρωθυπουργική κατοικία.

When @jeremycorbyn appears at #Glastonbury – and the crowd sings "Oh, Jeremy Corbyn" back at himhttps://t.co/GmRYzhInLe pic.twitter.com/wTa1fFufQv

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 24, 2017