Κερδίστε 10 διπλές προκλήσεις για το μιούζικαλ Grease στο Passport Music Theatre

Sorry. No data so far.

Share Share Pin +1 Shares 0

To θεατρικό πάρτι της χρονιάς με το πιο χαρούμενο μιούζικαλ όλων των εποχών! «I got chills, they’re multiplyin’, and I’m losin’ control…».

Το πολυαγαπημένο musical φαινόμενο με τα μεγαλύτερα hits που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ σε μια παράσταση, έρχεται στην Ελλάδα!

Από τις 22 Δεκεμβρίου στο Passport Music Theatre

It’s electrifying!

Τραγούδι, χορός, συμμορίες εφήβων, κοριτσίστικα πιτζάμα πάρτι, μαζορέτες και μάγκες, μονομαχίες με αυτοκίνητα, πρώτοι έρωτες, διαγωνισμοί χορού με ξέφρενο rock ‘n’ roll.

Grease is the word!

H Σάντι ο ορισμός της αθωότητας, με την αλογοουρά και τις κορδέλες μαζί με τα κορίτσια με τις ροζ ζακέτες και τα φουσκωτά μαλλιά, τις Pink Ladies και ο Ντάνι ο ορισμός του coοl, που περπατάει σαν να του ανήκει ο κόσμος μαζί με τα αγόρια με τα λαδωμένα μαλλιά, τα μαύρα δερμάτινα και τα τσιγάρα, φέρνουν το καλοκαίρι στη μέση του χειμώνα.

Summer loving happened so fast!

Mετά την τεράστια επιτυχία τους στην Evita, o Δημήτρης Μαλισσόβας ξανασυναντάει τη Νάντια Μπουλέ, παρέα αυτή τη φορά με τον Δήμο Αναστασιάδη που για πρώτη φορά ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι.

Τη Σάντι και τον Ντάνι πλαισιώνουν ένα λαμπερό, εντυπωσιακό, πολυμελές cast ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών που υπερασπίζονται με σαρωτική ενέργεια και αστείρευτο πάθος, τόσο την παρουσία τους στη σκηνή, όσο και ολόκληρο το απαιτητικό αυτό εγχείρημα!

Ο πάντα απρόβλεπτος Πέτρος Κωστόπουλος, φέτος κάνει την έκπληξη στο GREASE, παρουσιάζοντας μια πλευρά του που κανείς δεν περίμενε, και ανατρέποντας τα πάντα…

Φιλική συμμετοχή – Μάρω Κοντού. Η σπουδαία Κυρία που φέρνει στη σκηνή του Passport Music Theatre, την αύρα των παλιών, μεγάλων πρωταγωνιστών του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Πάρε και εσύ μέρος στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας «Grease» στο πεδίο «Μήνυμα»

Όνομα * Επώνυμο * Email * Τηλέφωνο * Μήνυμα

Tell me more, tell me more Was it love at first sight?

Το Grease, το θεατρικό hit που έγραψε ιστορία στο Μπρόντγουεϊ ως ένα από τα μακροβιότερα έργα, είναι ένα μιούζικαλ – χρονομηχανή, μία παράσταση για όλη την οικογένεια, μια βόλτα στα πολύχρωμα, λαμπερά 50ς μέσα από rock ‘n’ roll μελωδίες και ρομαντικά τραγούδια.

Όλα όσα κάνουν ένα μιούζικαλ αξέχαστο είναι εδώ! Χορός, τραγούδι και αντίθετα που έλκονται. «Είσαι Pink Lady ή Τ-Bird;»

Grease is coming to Greece! You’re the one that I want

Έλα στο πάρτι. GREASE

Book, Music & Lyrics by JIM JACOBS & WARREN CASEY

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑΚΟΥ

ΑΡΗΣ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΑΝΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΙΚΟΥΡΤΗΣ

ΚΑΙ Ο

ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ

Συμμετέχουν:

Άννα Μάγκου ,Πάνος Μαλακός, Κυριάκος Σαλής,Μελίνα Κόντη,

Βασίλης Παπαδημητρίου ,Χάρις Σάββα, Μαριλένα Αναστασιάδου,

Γωγώ Μπόμπολα ,Δημήτρης Φριτζελάς, Κώστας Παυλόπουλος

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ, SPECIAL GUEST

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ

Απόδοση στίχων: Μαριλένα Παναγιωτοπούλου

Χορογραφία: Νίκος Μαριάνος

Μουσική διδασκαλία/διεύθυνση ορχήστρας: Ανδρέας Κουρέτας

Σκηνογραφία: Πάρις Μέξης

Κοστούμια: Γεωργίνα Γερμανού

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης

Ήχος: Νίκος Χρονόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Σουλεϊμάν

Βοηθός Χορογράφου: Στεφανία Σωτηροπούλου

Graphic Designer: Κων/νος Γεωργαντάς

Φωτογραφίες αφίσας: Πάνος Γιαννακόπουλος

Hairstyling: Τρύφωνας Σαμαράς

Μακιγιάζ : Μake Up Lab by Yannis Marketakis

Παραγωγή :

People Entertainment Group A.E. – Passport IKE

Διεύθυνση Παραγωγής : Δάφνη Πιτσίκα

Οργάνωση Παραγωγής : Κική Τσαντίρη

Τεχνική διεύθυνση: Γιώργος Κασσάκος

Βοηθός Παραγωγής: Γρηγόρης Παγανίτσας

Επικοινωνία/ Δημόσιες Σχέσεις:

PuRe public relations: Άννα Γιώτη giotianna@gmail.com 6946959419

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις PASSPORT ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ:

Τίνα Παππά (tpappa@hol.gr | 6948 239088)

INFO :

PASSPORT MUSIC THEATRE

Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος, Αθήνα

Tηλ. κρατήσεων 2105222203

www.pass-port.com.gr

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 22, 29 Δεκεμβρίου , 5, 12, 19 Ιανουαρίου 21.00

Σάββατο 23, 30 Δεκεμβρίου , 6, 13, 20 Ιανουαρίου 17.45 & 21.00

Κυριακή 7, 14, 21 Ιανουαρίου 19.00

Δευτέρα 25/12 , 1 Ιανουαρίου 17.45