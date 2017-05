Όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος… πετούσε τούβλα! – Οι μεγαλύτερες γκάφες του

Ο πρίγκιπας Φίλιππος της Βρετανίας, 95 ετών, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, ο οποίος ανακοίνωσε πως το φθινόπωρο θα αποσυρθεί από τα βασιλικά καθήκοντά του, είναι γνωστός για τα χονδροειδή σχόλια τα οποία έχει κάνει σε επίσημες περιστάσεις.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

– Σε ταξίδι που έκανε κατά τη δεκαετία του 1980 στην Κίνα, προειδοποίησε βρετανούς φοιτητές: «Θα αποκτήσετε σχιστά μάτια, αν μείνετε πολύ εδώ».

– Το 1993, ο Φίλιππος είπε σ’ έναν Βρετανό που συνάντησε στην Ουγγαρία: «Δεν μπορεί να είσαστε καιρό εδώ – δεν έχετε κάνει μπάκα».

– Στη διάρκεια επίσκεψής του στο Όμπαν της Σκωτίας το 1995 ρώτησε έναν δάσκαλο οδήγησης: «Πώς καταφέρνετε να κρατήσετε τους ιθαγενείς μακριά από το αλκοόλ αρκετό χρόνο ώστε να περάσουν το τεστ οδήγησης;»

– Το 1999, ενώ έκανε περιοδεία σε μια εταιρεία κοντά στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, είδε έναν κακοφτιαγμένο ηλεκτρικό πίνακα. «Μοιάζει να τον έφτιαξε Ινδός», είπε.

– Το 2001, ο Φίλιππος είπε σε ένα 13χρονο αγόρι, που η φιλοδοξία του ήταν να πάει στο διάστημα, πως είναι πολύ χοντρό για να γίνει αστροναύτης.

– Όταν έκανε περιοδεία στην Αυστραλία το 2002, ο πρίγκιπας ρώτησε έναν Αβοριγίνα αν εξακολουθούν να ρίχνουν δόρατα ο ένας στον άλλον.

– Το 1967, ερωτήθηκε αν θα ήθελε να πάει στη Μόσχα για να βοηθήσει στην εκτόνωση των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου. «Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Ρωσία — αν και οι μπάσταρδοι δολοφόνησαν τη μισή μου οικογένεια», απάντησε.

– Σ’ ένα ταξίδι του στην Αυστραλία το 1998 ερωτήθηκε από έναν φοιτητή που μόλις είχε επιστρέψει από μια περιοδεία πεζοπορίας στην Παπούα Νέα Γουινέα: «Τα καταφέρατε λοιπόν να μην σας φάνε;»

– Το 2005, για να γιορτάσουν τα 85α γενέθλια του Φιλίππου, δύο βρετανοί ρεπόρτερ, οι Φιλ Ντάμπιρ και Άσλεϊ Ουόλτον, συνέταξαν την ανθολογία με τίτλο «Duke of Hazard: The Wit and Wisdom of Prince Philip» (Ο δούκας του ρίσκου: το πνεύμα και η σοφία του πρίγκιπα Φιλίππου). Τα ανάκτορα του Μπακιγχαμ δεν το διασκέδασαν καθόλου.

– Ερωτηθείς να επιλέξει την αγαπημένη του πριγκιπική γκάφα, ο Ντάμπιρ επέλεξε την τελετή για την ανεξαρτησία της Κένυας, το 1963, στην οποία ο Φίλιππος εκπροσώπησε τη Βρετανία. Τη στιγμή που η βρετανική σημαία επρόκειτο να υποσταλεί, ο Φίλιππος στράφηκε στον ηγέτη της ανεξαρτησίας Γιόμο Κενυάτα και τον ρώτησε: «Είστε σίγουρος ότι θέλετε να προχωρήσουμε μ’ αυτό;»