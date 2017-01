Τούρκος σεφ γίνεται viral από το… πώς ρίχνει το αλάτι! [εικόνες – βίντεο]

Η λαχτάρα για… viral είναι τόσο μεγάλη και τόσο διασκεδαστική που κάθε μέρα θα υπάρξει κάτι που ίσως ανεξήγητα θα κερδίσει τη μάχη της δημοσιότητας και της στιγμιαίας αποθέωσης, στον κόσμο του Διαδικτύου!

Αυτή τη βδομάδα, ο σταρ του viral ίντερνετ, είναι ένας σεφ από την Τουρκία. Δεν εμφανίστηκε γυμνός όπως έγινε πρόσφατα με μια αντίστοιχη περίπτωση, αλλά απλά αλάτισε το κρέας του με τον δικό του τρόπο.

Αυτή η αέρινη, σέξι χειρονομία του Nusret Gökçe τον έκανε διάσημο και το πρώτο meme του 2017.

Ο Nusret Gökçe είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου και στο ίνσταγκραμ μαγειρεύει μερικέ από τις συνταγές του. Το βίντεο που έκανε την αρχή έκανε ακόμη και τον τραγουδιστή Bruno Mars να ασχοληθεί.

Me: "I need to save money"

Also me: pic.twitter.com/MXFNIJsLKV

— #SaltBae Memes (@SaltBaeMemes) January 18, 2017